Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите обяви за представители на съдиите в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) - Мария Терзийска, заместник-председател на Окръжен съд - Варна; Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд; Даниела Александрова, заместник-председател на Софийски районен съд; Васил Петков, съдия във Военно-апелативния съд; Веселка Златева – Кожухарова, административен ръководител на Административен съд - Пазарджик и Емилия Василева, съдия във Върховния касационен съд. Това съобщи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов – съдия във Върховния касационен съд.

Избирателната активност е била 84,18%, по-висока в сравнение с гласуването на 7 ноември, когато никой от 21 кандидати не успя да събере достатъчен брой гласове.





Право на глас при проведените избори имаха 2275 съдии. Гласуването бе с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища.

В чертвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.





Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.