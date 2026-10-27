Някъде между 120 хиляди и 130 хиляди гласа за Андрей Гюров са му налети от ГЕРБ и ДПС, повече от ГЕРБ. Категорично не подкрепяме г-н Гюров. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и кандидат за президент, който след първия тур на вота в неделя зае трета позиция по подкрепа с 12,54%, или 190 894 гласа.

"Действително ние успяхме да постигнем голям успех на тези избори, утроявайки подкрепата си", каза Костадинов. По думите му на президентските избори подкрепата за "Възраждане" се е увеличила с 53 хиляди гласа, което е близо 50% повече, в сравнение с изборите преди 6 месеца.

Лидерът на "Възраждане" посочи, че от близо 490 хиляди гласа за Андрей Гюров, "някъде между 120 хиляди и 130 хиляди гласа са му налети от ГЕРБ и ДПС". Костадинов обясни, че са се допитали до мнението на избирателите на партия "Възраждане" и съобщи, че Гюров няма да получи нито един глас от тях. По думите му настройката срещу Гюров е изключително тежка на принципна идеологическа основа.

"Категорично не подкрепяме и се обявяваме против Андрей Гюров", заяви той.

По отношение на другия кандидат за президент - Илияна Йотова, Костадинов съобщи, че една част от избирателите на "Възраждане" няма да отидат да гласуват, втора част ще гласува с "Не подкрепям никого", а друга част от тях ще подкрепят Йотова.