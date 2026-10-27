Кой от двамата кандидати за президент може да привлече повече гласове на балотажа и какво ще определи изхода от втория тур? Темата коментираха политолозите Страхил Делийски и Иво Инджов по Нова телевизия.

„Следващата неделя едва ли ще се случи нещо, за което ще се пише в историческия летопис. Причината е мобилизацията и ясните знаци, че разломът между така наречения политически елит и огромна част от избирателите става все по-голям“, коментира Делийски.

Според Инджов Илияна Йотова има по-големи възможности да разшири подкрепата си. По думите му оспорваният резултат може да мотивира допълнителна част от избирателите да отидат до урните. Той обаче подчерта, че подкрепата за отделните кандидати идва от различни групи с различни мотиви.

„Много хора ще предпочетат, според мен, да излязат да гласуват в подкрепа на двойката Йотова – Вълчев. Макар че там не може да се говори за един електорат. Има много хора, различни групи и прослойки, които подкрепиха Радев с различна мотивация“, заяви политологът.

И уточни, че не очаква по-висока избирателна активност на балотажа.

„Този балатож ще бъде с най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори. За това са си виновни политиците, които участват във вота", каза още Инджов.

Страхил Делийски постави акцент върху разликата между подкрепата от политическите лидери и готовността на гражданите да гласуват. Според него именно способността на кандидатите да мобилизират избирателите ще бъде сред основните фактори на балотажа.

„Това, което е интересно, е да видим как двата щаба и двамата кандидати ще балансират, от една страна, между това, което наричаме политическа подкрепа, и от друга страна, това, което наричаме електорална. Защото това са различни неща. Политическата подкрепа идва по линията на ценности и позиции. Тя е на равнището на политическия елит, докато електоралната е свързана със способността да медиираш отношенията с избирателите. Ти можеш да имаш политическа подкрепа, но да нямаш електорална подкрепа. И обратно“, обясни Делийски.

Инджов предупреди и за възможни политически последствия от резултата. Според него евентуална загуба на Йотова би поставила правителството под натиск.

„Освен това, всичко зависи и доколко самият Радев ще се ангажира в кампанията. Той вече призова директно за подкрепа на Йотова – Вълчев“, обясни той.