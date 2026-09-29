Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот в сравнение с предходни избори, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че по-ниският интензитет на тези явления не намалява вниманието на институциите.

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Във връзка с подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, МВР отделя специално внимание на киберсредата. Според Демерджиев част от престъпната дейност, свързана с изборния процес, все повече се пренася в интернет пространството.

На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки за законосъобразното протичане на вота.

Вътрешният министър коментира и предстоящото официално посрещане на тленните останки на цар Самуил. По думите му ставаме свидетели на нещо безпрецедентно – тленните останки на един български цар се завръщат у нас, за да бъдат положени в земите на неговите предци.

Демерджиев призова гражданите да се присъединят към събитието, за да засвидетелстват уважението си към българския владетел. По-рано през деня при министър-председателя се проведе работна среща за организацията и сигурността на церемонията, като МВР предприема всички необходими мерки за охраната на обществения ред.