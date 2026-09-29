Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври и ролки със специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинно гласуване за изборите, с две обособени позиции, пише в решение на ЦИК, изпратено до медиите от пресцентъра на Комисията.

Изборният кодекс предвижда изключителни права на "Печатница на Българска народна банка“ АД за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинно гласуване, като съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) хартиените бюлетини се отпечатват от "Печатница на Българска народна банка“ АД, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Съгласно чл. 213в, ал. 2 ИК специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на контролни разписки от машинно гласуване се доставя от "Печатница на Българска народна банка“ АД, съобщиха от ЦИК.

Комисията е утвърдила образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., вкл. и образец на бюлетината за гласуване в страната и извън страната – приложения №76-ПВР и №77-ПВР. Бюлетините се отпечатват в съответствие с образците на изборните книжа и при спазване на изисквания за техническите характеристики и тяхната защита, се посочва в решението на ЦИК.

Хартията за хартиените бюлетини се осигурява от изпълнителя. Хартиените бюлетини са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита, посочиха от ЦИК.

Грамажът на хартията за отпечатване на хартиените бюлетини е 120 гр/м², съгласно решение от 29 септември 2026 г. на ЦИК. За доказване на това изискване участникът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория, съобщийха от ЦИК.

В съответствие с посочените разпоредби се изработват хартиени бюлетини за гласуване за президент и вицепрезидент по райони (за страната) и отделно бюлетина за гласуване в секциите извън страната за президент и вицепрезидент, посочиха от Комисията.

Съгласно ИК на гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия. Полиграфическата защита на хартиените бюлетини съгласно ИК е утвърдена от ЦИК. Печатницата на БНБ въвежда допълнителна защита освен определената от възложителя в техническите характеристики, посочиха от ЦИК.

Прогнозното количество на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. е 13,3 млн. броя, съобразно заявените тиражи, в т.ч. прогнозното количество на бюлетините за произвеждане на нов (втори) избор на 1 ноември 2026 г. е 6,65 млн. броя, съобщиха от ЦИК.

Съгласно Изборния кодекс, хартиените бюлетини се подреждат в кочан по 100 бюлетини. В зависимост от решенията на ЦИК могат да бъдат поставени и допълнителни изисквания при довършителната обработка на хартиените бюлетини. До 11 октомври включително трябва да се извърши доставка на хартиените бюлетини до Министерството на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2; до 22 октомври включително – доставка на хартиените бюлетини до всички областни администрации, посочиха от пресцентъра, цитирайки решението на ЦИК.

За произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката: до 28 октомври включително – доставка на хартиените бюлетини до Министерството на външните работи – гр. София, ул. "Александър Жендов“ №2; до 30 октомври включително – доставка на хартиените бюлетини до всички областни администрации, но не по-късно от началото на зареждането на секциите, поясниха от ЦИК.

Прогнозната стойност за един брой хартиена бюлетина е в размер на 0,14 евро без включен ДДС. Общата прогнозна стойност на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. е 1,862 млн. евро без включен ДДС и включва всички разходи за изработването и доставката на бюлетините до местата на доставка, съобщиха от ЦИК.

Съгласно ИК за отпечатване на контролна разписка от машинно гласуване се използва специализирана хартия с допълнителни защити. Параметрите на специализираната хартия и на ролките трябва да са в съответствие с изискванията и спецификацията за хартията за машинно гласуване на производителя на СУМГ А-4 Модел 517, пише още в решението на ЦИК. Прогнозното количество на ролките със специализираната хартия за отпечатване на разписки от машинно гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. е 70 хил. броя ролки, уточниха от ЦИК.

ЦИК определи и срок за изпълнение на поръчката с транспорт, осигурен от изпълнителя, като до 11 октомври включително трябва да се извърши доставка на ролките за секциите за гласуване извън страната до Министерството на външните работи – гр. София, ул. "Александър Жендов“ №2; до 22 октомври включително трябва да се доставят ролките за секциите за гласуване в страната до всички областни администрации. Прогнозната стойност за изработването и опаковането на една ролка със специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинно гласуване е в размер на 7,20 евро без включен ДДС, посочиха от ЦИК.

Общата прогнозна стойност на ролките със специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинно гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. е 504 хил. евро без включен ДДС, посочиха още от ЦИК.

Одобрени са техническите характеристики на хартиените бюлетини и защита на специализираната хартия за машинно гласуване, каза по-рано на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предвидени са и количества бюлетини за евентуален балотаж. Спазвайки изискванията на ИК, ЦИК ще отправи и покана до печатницата на БНБ за преговори и консултации за сключване на договор, каза още Балова.