Предстоящите президентски избори ще отбележат рекордно ниска избирателна активност, а балотажът е напълно сигурен. Тази прогноза направи социологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев в гостуването си в предаването "Делници" по Телевизия Евроком. Според него на втори тур традиционно ще отидат представителите на двете най-големи политически сили, тъй като партийните машини остават решаващ фактор.

През юли социологът коментира, че президентските избори ще бъдат ключов тест за управляващата партия „Прогресивна България“, а по-късно прогнозира балотаж между водещите кандидати. В студиото на "Делници" Ганев допълни, че между 15 и 18% от избирателите (около 500 000 – 600 000 души) вземат решение за кого да гласуват в последните няколко дни или в самия изборен ден, което прави предизборната кампания от съществено значение.

Социалните мрежи вече са основен фактор за формиране на обществено мнение сред избирателите между 18 и 40 години, докато хората над 40 години продължават да се информират предимно от традиционните медии като телевизията и новинарските сайтове.

Инфлацията изпреварва корупцията

Социологът обърна внимание на разминаването между дневния ред на политиците и реалните проблеми на гражданите. Данните на "Тренд" от последните година и половина показват, че високите цени са основен проблем за 60% от българите, докато корупцията остава на второ място с 15%.

Ганев подчерта и специфичната политическа култура у нас – българите гласуват предимно за конкретни личности, а не за партийни платформи, като даде за пример политическите проекти на Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков.