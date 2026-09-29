Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти, че "непоискана подкрепа не се дава". Това стана по време на брифинг на ГЕРБ в Стара Загора.





"Ако имаше кандидатпрезидентска двойка от ГЕРБ - нямаше да има скандал. Ако имаше двойка на ГЕРБ - нямаше да се бият помежду си, а щяха да се бият с нас - всичките", каза той.

По думите му кметът на Стара Загора Живко Тодоров не е направил една стъпка "срещу" партията. "За 20 години е научил много от това, което правя аз. Когато Тодоров си дава оставката следващия път за вот на недоверие ще е дали да става премиер или не", каза още Борисов.

По думите му президентът трябва да бъде "обединител на нацията" и да е "абсолютно неутрален".

Припомняме, че по-рано кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че подписва оставката си и поиска, а след това получи вот на доверие от партията.

"Винаги оставката съм си я носил в задния джоб, искам от вас вот на доверие днес", каза той и показа подписаната оставка. По-късно той получи единодушно доверие и подкрепа.