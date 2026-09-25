Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД относно формирането на цените на бензина и дизеловото гориво на едро в страната. Искането е част от продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, провокирано от постъпили сигнали в антимонополния орган и влиянието на международната обстановка върху пазарите в Европа и България.

КЗК е стартирала предварително проучване по Закона за защита на конкуренцията, насочено към механизмите за ценообразуване по цялата верига – от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро. Комисията изисква от двете дружества детайлна информация за доставките, разходите и компонентите, формиращи цените на едро за периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

От компаниите се очаква да предоставят икономическите елементи, участващи в ценообразуването, както и прилаганата методика за изчисляване на себестойността, като срокът за това е седем дни. След получаване на данните, КЗК ще анализира връзката между цената на суровината, производствените разходи и крайните цени на едро, за да прецени последващите си действия. Настоящото искане допълва информацията от предходно проучване, въз основа на което през май тази година бяха предложени 23 антикризисни мерки.