"Новина?!" – с този въпрос Нешка Робева започна своя публична позиция, в която категорично опроверга разпространените слухове, че ще се кандидатира за вицепрезидент. Повод за реакцията ѝ стана публикация в сайта "Лупа", която тя първоначално е игнорирала, но впоследствие е решила да коментира, след като темата е била обсъдена в ефира на БНТ.

Робева определя слуховете за себе си като "щуротия" и заявява, че няма намерение да участва в подобна надпревара с думите:

Петър Волгин и аз? Защо не?

След като няма изглед да ме поканят в някоя телевизия да се изкажа, ще трябва да го направя тук. А може би точно това искат? Защо да си слагат таралежка в гащите?