Случаят с намерения заглушител в „Драгалевци“ показва само едно – мафията се е сраснала с държавата, службите и МВР. Искаме да видим истински реформи. Това заяви лидерът на „Демократична България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

По думите му въпросът е какво ще се предприеме оттук нататък. „Ще има истински реформи или само ще наблюдаваме леко драскане по мафията, а трябва да има истинско дране. Ние ще настояваме да има реална реформа“, категоричен бе Мирчев.

По думите на Божидар Божанов няма пълна прозрачност по случая в намереното устройство, заглушило радиочестотите на самолет, който е кацал на територията на летище София.