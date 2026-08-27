Бурното море взе още една жертва, този път в Стария град на Созопол, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Вчера малко след 18:30 ч. местното РПУ е получен сигнал за давещ се мъж пред скалите в близост до художествената галерия.

Впоследствие тялото на мъжа е извадено от спасителен катер на "Морска администрация".

Удавеният мъж е установен като 44-годишен созополчанин.

Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол.

Това е поредна трагедия с жертва в морето в морския град, след като вчера бе открито тялото на 7-годишно момче, което изчезна във водите в района на плаж "Хармани" във вторник вечерта.