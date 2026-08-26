Централната избирателна комисия (ЦИК) откри състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.". Решението беше прието на днешното заседание на комисията.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 10 283 088, 84 евро с ДДС. Тя е изчислена на базата на последните парламентарни избори от 19 април 2026 г., когато „дейностите са били идентични и за периода няма статистическа инфлация", обясниха от комисията. От ЦИК допълниха, че предвид факта, че обществената поръчка надвишава 2 млн. 556 хил. евро, тя подлежи на задължителен контрол от Агенцията по обществени поръчки, информира БТА.

Първата част от задълженията към обществената поръчка са осигуряване на техническа профилактика и ремонт, доставка на консумативи и резервни части, тестване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУМГ) и вградените в нея периферии, принтери и вградени смарт карти, подготовка и инсталиране на операционна система с приложния софтуер, параметизиране и окомплектоване на СУМГ, техническо обслужване на СУМГ и осигуряване в предизборния и изборния ден на център за поддръжка при възникнали проблеми.

Прогнозирана стойност от общия бюджет за изпълнението на тези задължения е 9 309 725,39 евро с ДДС, заявиха от ЦИК.

Втората част от задълженията е свързана с осигуряването на транспорт на СУМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване в предизборния и следизборния ден. По тази част от задълженията прогнозирана стойност е 811 136, 21 евро без ДДС или 973 363, 45 евро с ДДС.

Ръководителят на отдел „Правна дейност" към ЦИК Румен Цачев и главен юрист-консулт в ЦИК Елена Хайдушка са отговорните длъжностни лица от администрацията на ЦИК, на които ще бъде възложено да създадат обществената поръчка в централизираната автоматизирана информационна система и да изпълняват длъжностите по нея.