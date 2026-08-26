Седем български граждани са задържани от гръцката полиция при проверки преди футболната среща между отборите на АЕК (Атина) и „Левски“ (София) тази вечер в гръцката столица Атина, съобщи „Прото Тема“.

Полицаи от Серес са арестували тази сутрин 29-годишен българин, фен на "Левски", в Промахон, като у него са открити нож, палка и лютив спрей.

Мъжът е пътувал в микробус с други спътници, а претърсването е извършено при влизане на превозното средство на гръцка територия. Той обяснил, че няма билет за мача и щял да си закупи такъв преди началото му.

Още шестима наши сънародници са задържани при полицейски проверки на два пункта за тол такси в Атика. Четирима са пътували в автомобил, по време на претърсването на който са открити и конфискувани два ножа. В друга кола, в която са пътували двама българи, също е открит и конфискуван нож, а те са арестувани.

Шестимата са отведени в звеното за борба с насилието в организирания спорт към Дирекцията за борба с организираната престъпност, където срещу тях се образува дело за нарушения на законодателството за оръжията и спорта на Гърция.

Реваншът между АЕК и "Левски" започва в 22:00 часа на "Allwyn Arena" в гръцката столица. Двата отбора завършиха наравно 0:0 в първия мач в България, като класирането за Лигата на Шампионската лига ще се реши тази вечер на стадион а в Неа Филаделфия.