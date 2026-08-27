Два месеца преди изборите за президент, се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено на днешното заседание на Министерския съвет (МС). Вотът за "Дондуков" 2 ще бъде на 25 октомври.

Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Става въпрос за координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. Включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Също така той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.