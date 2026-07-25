Няма изненада в евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент. Това заяви Даниел Митов от ГЕРБ в ефира на NOVA. По думите му представители на ПП–ДБ са правили различни изявления по темата, но все още има време за политически решения.

Попитан за евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Митов заяви, че ще я коментира, едва когато стане факт.

"Аз съм един от най-критичните към Гюров. Със сигурност ще обмислим всички варианти, но дотогава има време", каза той.

Митов допълни, че с наближаването на изборите в публичното пространство започват да се появяват различни имена.

"Г-н Вълчев не е заявявал, че ще се кандидатира, така че не мога да коментирам. Няма да говоря и за срокове, защото гъвкавостта е най-важна", заяви още той.

"В нашата евроатлантическа ориентация няма колебания. Президентът Румен Радев делегитимира съюзниците ни. Има нота за позиционирането на американските самолети на летище София. Това, което ме притеснява, е делегитимирането на съюзническите отношения. Това личи и в речта на премиера пред посланиците, където се заявява промяна на геополитическия курс", каза Даниел Митов.

Той допълни, че според него недоволството на хората в Ямболско е резултат от посланията на президента.

"Той трябва да си носи отговорността. Опита се да я прехвърли върху нашата парламентарна група за решение, което трябва да вземе самият той. Когато трябва да вземеш подобно решение, е редно да се обърнеш малко по-любезно към опозицията и да потърсиш консенсус", категоричен беше Митов.

По повод въпроса дали има риск, той заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъдат изслушани разузнавателните служби.

"Наплашиха хората. Всяваха страх колко опасни са самолетите", заяви депутатът от ГЕРБ.

"Как твърдиш, че Националната детска болница ти е приоритет, след като за нея няма средства в бюджета? До вчера обясняваха, че бюджетът на кабинета "Желязков" е бюджет на отложената измама. А този сега бюджет на реализираната измама ли е? Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху Бюджет 2026.", категоричен е Митов.