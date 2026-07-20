Правителството назначи адвокат Златомира Мострова, бивш депутат от „Има такъв народ" (ИТН), за член на Съвета на директорите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Мострова е била народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание от квотата на ИТН. Назначението ѝ е част от промените в ръководството на компанията, обявени със заповед на министъра на транспорта Георги Пеев от 16 юли. Съгласно нея Красимир Шопов е определен за генерален директор на НКЖИ, а Мострова – за член на Съвета на директорите. Промените предстои да бъдат вписани в Търговския регистър.

Назначението ѝ се вписва в поредица от подобни решения през последните месеци, при които бивши представители на ИТН заемат позиции в държавната администрация. Сред тях са Велислава Петрова-Чамова, поела ресор външна политика, и Пламен Абровски, отговарящ за аграрния сектор – и двамата бивши членове на партията на Слави Трифонов.

Друг бивш депутат от ИТН, Ива Митева, е номинирана за заместник-министър на транспорта. Камелия Нейкова, която до 2026 г. беше председател на Централната избирателна комисия от квотата на ИТН, вече е главен секретар на Министерския съвет, а Николета Кузманова, бивш заместник-председател на 51-вото Народно събрание от ИТН, оглавява кабинета на председателя на парламента Михаела Доцова.