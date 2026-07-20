79-годишен украинец се удави в морето в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 юли в района до спасителен пост № 17 пред хотел.
Тялото му е откарано за аутопсия.
По случая се води разследване.
79-годишен украинец се удави в морето в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 юли в района до спасителен пост № 17 пред хотел.
Тялото му е откарано за аутопсия.
По случая се води разследване.
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