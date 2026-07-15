Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска от управляващите ясни обяснения за разходи в размер на 1.5 млрд. лв., заложени в проекта за Бюджет 2026. Той ги обвини в липса на прозрачност и отхвърли твърденията, че е оставил „наследени скрити разходи“.

„Във вашия бюджет има милиард и половина, за които не е ясно как ще се похарчат“, заяви Василев.

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Той настоя разходи като 43 млн. лв. за колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“, 20 млн. лв. за „Евровизия“ и 170 млн. лв. за земеделците да бъдат изрично записани. Според него липсва прозрачност и при общинската програма на стойност 600 млн. лв., тъй като списъкът с проекти е премахнат и кабинетът ще избира кои общини да финансира.

Василев определи като „лъжа“ обвиненията за оставени от него скрити разходи и припомни, че през 2021 г. е въведено изискване всички разходи за издръжка да бъдат детайлно разписани. Критиките към фискалната му политика не са отсега – през 2024 г. бившият финансов министър Николай Василев го определи като „най-прахосническия“ за последните 27 години.

Изказването на лидера на ПП е в отговор на финансовия министър Теменужка Петкова, която по-рано днес обяви, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи бюджета, тъй-като той не гарантира стабилни публични финанси. Още през ноември 2025 г. Петков заяви, че рамката на Бюджет 2026 е „наследство от Асен Василев“.

Според Василев новият дълг за 2025 г. и 2026 г. е по-голям от този за цялото управление на ГЕРБ преди 2021 г. Той определи като „друга лъжа“ и твърдението, че ръстът на пенсиите и социалните разходи са влошили фискалната картина, тъй като като дял от БВП те не са се увеличили.

От предвиденото увеличение на разходите с 9 млрд. лв., 30% са „наследство“, с което се гордее, заяви бившият финансов министър. Според него обаче сегашният приоритет на властта не са инвестициите в хората, а в „олигархията“.