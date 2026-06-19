По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по математика, което започна в 9:00 часа.

Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на заместник-министър д-р Таня Панчева.

Тя каза, че изпитът ще се състои в 1637 училища в страната, като се очаква на него да се явят над 55 000 седмокласници. Ангажирани са над 17 000 квестори.

Изпитът по математика за седми клас през тази година е с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Днес е и изпитът от националното външно оценяване по математика за десети клас, който ще се състои в 1030 училища. Квесторите са над 14 000.

Изпитът по математика в десети клас започна в 8:00 часа. Той е с продължителност от 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

МОН пожелава успех на всички седмокласници и десетокласници, каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева.

Резултатите от националните външни оценявания в седми и в десети клас ще бъдат обявени до 1 юли, включително.