Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати. 193 народни представители подкрепиха предложението на председателя на ПГ на "Прогрисвна България" Петър Витанов за промяна в правилника за дейността на Народното събрание.

По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор.

С приетите промените основното месечно възнаграждение на народните представители ще бъде фиксиран в размер на три средно месечни заплати на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт от март 2026 г. Възнагражденията ще се получават по банков път.