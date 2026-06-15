Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи БГНЕС.

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил "Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.

Компетентните служби трябва да установят дали това е изолиран инцидент, умишлено предизвикан пожар или действие с по-широк контекст в областта на сигурността и политиката.

Инцидентът се случва в чувствителен момент за отношенията между Северна Македония и България, поради което се очаква случаят да бъде разгледан със специално внимание от органите за сигурност.

Всяко нападение срещу дипломатически обект или превозни средства, свързани с дипломатическа мисия, представлява сериозен инцидент със сигурността и изисква бърза институционална реакция, пълно разследване на случая и определяне на отговорността.