Силен дъжд събуди бургазлии днес, а улиците плувнаха във вода. Според синоптиците

над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно с валежи в планините

Над планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Дъжд и гръмотевици по морето

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.