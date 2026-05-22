На 22 май почитаме паметта на малко познат, но важен светец, свързан с България. Неговите мощи са нетленни и са чудотворни. Става въпрос за Свети княз Йоан-Владимир. В Албания го наричат Йован-Владимир.

Светият княз Йоан-Владимир живял по времето на българския владетел Самуил и бил управител на двете области Далмация и Зета.

В старите исторически извори е записано, че князът бил добродетелен и благочестив. Не обичал войните. Затова влизайки в битка с цар Самуил, неговата войска била разбита, а Свети княз Йоан-Владимир пленен.

Цар Самуил не искал да го убива и го оженил за дъщеря си Теодора-Косара. Новобрачното семейство било изпратено обратно по родните земи на княза.

Минали години, войските на цар Самуил били разгромени, а неговите воини злощастно ослепени. Виждайки окаяните войници, цар Самуил получил инфаркт и починал на 6 октомври през 1014 г. На престола застанал неговият син Гавриил-Радомир.

Гавриил-Радомир не могъл да управлява. Малко след неговото коронясване бил убит от заговор между неговия братовчед Иван-Владислав и византийците.

Иван-Владислав заел овакантения престол. Следващият тактически ход, който предприел, бил план за унищожение на Свети княз Йоан-Владимир. Свети княз Йоан-Владимир бил поканен в двореца при Иван-Владислав за провеждане на мирни преговори.

Доверчивият Йоан-Владимир не се усъмнил, защото поканата била отпратена от висш духовник. Вместо да посрещнат Свети княз Йоан-Владимир с подобаващи почести, убийци го причакали, за да го унищожат.

Палачът замахнал с меч, за да отсече главата на княза, но не успял да го посече. Без да прояви ни най-малък страх, Свети княз Йоан-Владимир дал своя меч на убиеца и го подканил да извърши поръчаното злодеяние. Както е записано в житието на княза, станало невиждано чудо пред погледите на убийците.

След удара с меч, посеченият княз станал и побягнал. Влязъл в близкия храм и паднал на пода. Издъхнал.

Неговата съпруга Теодора-Косара отнася тленните останки в царството на княза. Погребала го с подобаващи почести в църква, в която се заселила и останала там до края на земните си дни, които прекарала в пост и в молитви за спасение душата на нейния убит съпруг.

Изминали 2 години. По неведоми пътища подлият Иван-Владислав починал в нечовешки мъки.

България паднала под робството на византийците и това робство продължило цели 168 години.

През това време мощите на Свети княз Йоан-Владимир започнали да мироточат. На вярващите се случвали безброй чудеса за оздравели и излекувани от тежки болести.

И днес мощите на Свети княз Йоан-Владимир се намират в Албания в гр. Елбасан, в едноименния манастир Свети Йоан-Владимир.

