Концерт-спектакълът „Бряг и безкрайност“ е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Giro d'Italia през Бургас. На 7 май на площад " Св.св. Кирил и Методий" в града събитието ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци – индивидуални артисти и състави, които ще представят разнообразни музикални и танцови произведения.

Режисьор на спектакъла е Пламен Каров, а в програмата участие ще вземат ПФА „Странджа“ с главен художествен ръководител Марио Егов, хор „Трепетлика“ с диригент Пепа Запрянова, хор „Фортисимо“ с диригент Милена Добрева, хор „Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова, танцова школа „Дюн“ с ръководител Петя Стойкова, Яни Николов и Мария Юрковская – солисти на Държавна опера Бургас, танцова школа „Естрела“ с ръководител Олга Мохова, СК „Black Style Squad“ с ръководител Христо Андонов, възпитаници на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и вокална група „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.

Събитието се провежда с подкрепа на Министерството на туризма.