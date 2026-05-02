Петролният танкер M/T EUREKA е бил отвлечен край бреговете на Йемен, съобщава бреговата охрана на страната.

По данни на властите инцидентът е станал край провинция Шабва, където неидентифицирани въоръжени лица са се качили на борда на плавателния съд, поели са контрол над него и са го насочили към Аденския залив в посока към сомалийски води.

От бреговата охрана посочват, че местоположението на танкера е установено и в момента се предприемат действия за проследяването му, връщането му под контрол и гарантиране на безопасността на екипажа.

Към момента няма информация за пострадали или за самоличността на нападателите.