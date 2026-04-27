Земетресение с магнитуд 4,4 е станало в област Баталгази в турската провинция Малатия, съобщава Си Ен Ен Турция. Минути преди това трус с магнитуд 3,9 е разлюлял същия район, според информацията, публикувана от AFAD, Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации на страната.

Земетресението, което се случило в 15:41 ч., е регистрирано на дълбочина 13,27 км. Второто е ударило е точно в 15:42 ч. и също на плитка дълбочина от 16 км под земната повърхност на разстояние от 124 км северозападно от Шанлъурфа с население 449 000 души и на 34 км източно от Малатия с население 441 000 души.

Към момента не се съобщава за пострадали хора или сериозни материални щети.