Товарен автомобил и лека кола са катастрофирали в района на 76-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик пред NOVA. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици.

При инцидента няма загинали. Двамата водачи са откарани за преглед в болница в Пазарджик.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 15:00 ч. днес. На място незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“, на пожарната и на „Спешна помощ“.

Движението по магистралата към столицата се осъществява в изпреварващата лента. На място има екипи на пътната полиция, които регулират трафика.