Тежка катастрофа стана на 76-ти километър на АМ "Тракия" в посока София.

Инцидентът е станал около 16 часа. Сблъскали са се тир и лек автомобил. В резултат на удара тежкотоварният камион е излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Движението е затруднено, но не е спряно. На място има екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ. Пострадалите шофьори са откарани за преглед в болницата в Пазарджик.