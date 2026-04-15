Годишната инфлация в България се очаква да се ускори до 4 процента в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация ще достигне 3,7 процента през 2026 г. и по 3,2 процента през 2027 и 2028 г. Това показва базисният сценарий в най-новото издание на „Икономически преглед“ на Българската народна банка (БНБ), публикуван на страницата на централната банка в интернет.

Според базисния сценарий реалният растеж на БВП постепенно ще се забави през прогнозния период от 3 процента през 2026 г. до 2,8 процента през 2028 г.

От БНБ уточняват, че анализът се базира на данни към 19 март 2026 г. и не отразява в пълна степен ефектите от ескалацията на конфликта в Близкия изток, включително прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток и поскъпването на енергийните суровини, отбелязва БНБ.

В анализа се отбелязва, че с оглед на повишената несигурност, произтичаща от военния конфликт в Близкия изток, базисният сценарий на прогнозата на БНБ е допълнен с два неблагоприятни сценария, чиято цел е да илюстрират възможните макроикономически ефекти при реализиране на различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки. В неблагоприятния сценарий средногодишната инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий - с 0,7 процентни пункта през 2026 г., с 1,4 процентни пункта през 2027 г. и с 0,6 процентни пункта през 2028 г., докато при силно неблагоприятния сценарий симулациите показват, че общата инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий с 1,2 процентни пункта през 2026 г., с 3,4 процентни пункта през 2027 г. и с 2,3 процентни пункта през 2028 г., което отразява по-силното проявление на косвените и вторични ефекти.