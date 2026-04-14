Официалната годишна инфлация рязко нарасна и към края на март е 4,1%, при 3,3% месец по-рано, показват данни на НСИ. Основна причина за покачването на инфлацията имат горивата. През март дизелът е поскъпнал с 16,9%, а бензинът с 9,9%. През април цените на горивата продължиха да нарастват като това ще бъде отразено в инфлацията за настоящия месец.

През март спрямо предходния месец от основните храни най-много са поскъпнали зелето - с 18,9%, доматите - с 11%, чушките - с 10,1%, сладоледът - с 6,1%, цитрусовите плодове - с 4,7%, зеленият лук и празът - с 4,2%, и ябълките - с 4,1%.

В рамките на година храните и безалкохолните са поскъпнали с 3,7%, при алкохолните напитки и цигарите повишението на цените е с 6,7%, цените в транспорта са нараснали с 5,8%, а услугите, свързани с развлечения, спорт и култура, са поскъпнали с 16,8%.

Най-много за година са поскъпнали пресните плодове от ягодоплодни култури - с 81%, показват данните на НСИ. Цените на яйцата са вдигнати с 10,7% за година, а на рибата - с 12,5 на сто. Фризьорските услуги за година са поскъпнали с над 18 на сто, а поправката на бижута и часовници е поскъпнала с над 35 на сто. Цените на религиозните услуги са вдигнати с над 24 на сто, показват още данните на НСИ.

При редица други услуги също има съществено поскъпване. Цените на услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището са вдигнати с 12,9% за година, зъболекарските услуги са поскъпнали с 12,3%, цените на извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги са вдигнати с 16,7%, услугите за образни изследвания и на медицински лаборатории са поскъпнали с 14,5%. Цените на шофьорските курсове, както и на ветеринарните услуги са вдигнати с над 20 на сто. Ресторантите са повишили цените средно с над 10 на сто.