В хода на всички операции срещу купуването на гласове досега МВР е иззело 1 млн. евро.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността. И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията", написа главния секретар Георги Кандев.

По думите му няма да има чадър, няма да има недосегаеми и няма да има компромиси.

"Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде", допълни Кандев.

Специализирана полицейска операция е в ход в Русе

Междувременно днес тече специализирана полицейска операция в област Русе, насочена срещу престъпления, свързани с изборите. Както и при предходната акция през миналата седмица, когато бяха арестувани 13 души, в дейностите участват екипи от всички структури на Областната дирекция на МВР. В следобедните часове на деня се очаква да бъдат оповестени първите междинни резултати от операцията.