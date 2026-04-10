Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официални указания за гласуването с машина и хартиена бюлетина на предстоящите парламентарни избори на 19 април. Окончателният брой на избирателите с право на глас е 6 575 151 души, съобщи заместник-председателят на комисията Росица Матева.

В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за машинен вот, докато в 2641 ще се гласува само с хартиени бюлетини. Въпросът за премахването или запазването на смесеното гласуване продължава да предизвиква политически дебати, като защитниците на хартиената бюлетина настояват, че тя гарантира правото на избор.

При машинния вот член на секционната избирателна комисия (СИК) предоставя на избирателя смарт карта, която се поставя в устройството с чипа нагоре. Гласуването се извършва чрез докосване на сензорния екран, като избирателят може да прелисти електронната бюлетина с бутон „следваща стр.“. След потвърждаване на избора чрез бутона „гласуване“, машината издава звуков сигнал и отпечатва разписка.

На предходни избори бяха отчитани технически проблеми с машините, включително отпечатване на празни разписки. Затова отпечатаният документ трябва да се провери, да се сгъне, да получи печат от комисията и едва тогава да се пусне в прозрачната кутия. Самите устройства за гласуване вече са извън гаранция, но от ЦИК уверяват, че са преминали профилактика и са технически изправни.

Избирателите, които предпочетат традиционния метод, трябва предварително да се запознаят с имената на кандидатите от таблото пред секцията. Член на СИК откъсва бюлетината, поставя първи печат на гърба ѝ и я подава на гласоподавателя. Зад паравана се гласува задължително със син химикал, като се поставя знак „X“ или „V“ в квадратчето за съответната формация или в опцията „не подкрепям никого“.

Ако избирателят желае, може да отбележи и преференция за конкретен кандидат в съответното кръгче. След това бюлетината се сгъва, за да се запази тайната на вота. Комисията поставя втори печат, откъсва контролния номер, а гласоподавателят пуска бюлетината в урната.