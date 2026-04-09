ПП-ДБ и "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев са похарчили най-много пари за медийна реклама. На първо място по привлечени средства пък е телевизия "Евроком", следвана от БНТ. Това става ясно от данните на Института за развитие на публичната среда за първите 20 дни от началото на предизборната кампания. Изследването показва и нова тенденция - да се сключват безвъзмездни споразумения, без да е ясно за каква точно услуга.

Проучването обхваща всички 24 партии и коалиции и един инициативен комитет, както и официалните сайтове на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. "Сега" не приема пари за политическа реклама, така че медията не е включена в изследването.

Данните са засечени според публикуваните договори между политическите формации и медиите към 6 април 2026 г. Общата им стойност възлиза на 583 890 евро без ДДС. Това е с около 190 000 евро повече от средствата, които участниците са инвестирали в първите 10 дни на вота. Средствата са съизмерими с тези, инвестирани на същия етап в кампанията през октомври 2024 г. Оказва се, че появата на нов голям играч на политическата сцена не е подтикнала партиите да правят по-големи разходи за медийна реклама.

Най-много разходи са направили отново от Продължаваме Промяната – Демократична България – 111 006 евро. Следва ги вече коалицията на доскорошния президент Румен Радев – Прогресивна България със 82 305 евро, което е над два пъти увеличение спрямо предишните десет дни, но коалицията пък е и сред най-бързо набиращата дарения в тази кампания. На трето място са от Възраждане – с 61 437 евро. АПС, "Синя България" и независимият кандидат за парламента Тодор Батков са в дъното на класацията.

Общо 26 медии са обявили договори за изборите на сайтовете си. На първо място по привлечени средства е ТВ "Евроком" – 145 059 евро., което е ръст с около 35 хил. евро спрямо началото на кампанията. Традиционно голяма част от приходите на тази телевизия се формират от медийни пакети, които се плащат от държавата – за шестте парламентарни кампании в периода април 2021 г. – юни 2024 г. към нея са били насочени 1.396 млн. лв. (от общо 4.2 млн.лв.).

Второто място е за обществената БНТ – 123 357 евро, в които се включват и част от медийните пакети. Тарифите на БНТ и БНР се определят от Министерски съвет и традиционно са по-ниски от пазарните, което се отразява и на привлечените от двете медии суми. БНТ също така предоставя редица безплатни форми, в които зрителите могат да се запознаят с възгледите на голям брой кандидати. На трета позиция по обем привлечени средства е вестник "24 часа" с 62 267 евро.

Сред безплатните форми и в тази кампания се отличават безвъзмездните договори. От тях обаче не може да стане ясно за каква услуга конкретно се сключват и дали например не са бонус за конкретни формации, които вече имат споразумения за платена реклама със съответния доставчик на медийни услуги. Такива договори са сключени между "Телевизия ⅞" и свързаната с нея партия ИТН, "Евроком" с "Антикорупционен блок", "Прогресивна България" и "Пряка демокрация", както и "Дарик радио" с "Възраждане", "Прогресивна България", ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, "Сияние", "Величие", АПС, МЕЧ, БСП-Обединена левица, ИТН и "Синя България". Специфичното за "Дарик радио" е, че с част от формациите са обявили по няколко договора.

Проучването показва, че отново има медии, които публикуват агитационно съдържание, но не са обявили сключени договори. Такъв пример е вестник "Старозагорски новини", който отвъд рекламни банери на партиите, има и цяла секция "Избори" с предизборни материали, но последните обявени на страницата им споразумения са от парламентарните избори от октомври 2024 г.