Вицепремиерът Иво Христов гостува в bTV и коментира мерките на правителството след наводненията в засегнатите райони, както и предстоящите политически и културни приоритети, включително организацията на “Евровизия“ 2027.

По отношение на кризата с наводненията Христов заяви, че ситуацията е динамична и институциите действат координирано.

“Това, което мога да кажа е, че цяла нощ телефонът ми вибрираше от съобщения, които се обменят в групата за координация между министрите. Ситуацията е много динамична“, каза Христов и добави, че кабинетът “Радев” подготвя спешни решения за подпомагане на пострадалите.

“Тази сутрин ще се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения на подписи, които касаят блокирането на определените помощи, най-вече свързани с водата в някои райони“, обясни вицепремиерът.

Той допълни, че най-засегнати са населени места в Ловешко, като подчерта, че проблемите са свързани с управлението на водите и язовирите.

Необходим е по-строг контрол

Вицепремиерът коментира и необходимостта от по-строг контрол върху строителството и управлението на рискови територии.

“Аз не съм верният човек, който може да даде професионален анализ на тази тема, но всички ние, като българи, знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те насетне и доведе до трагедии“, заяви той.

Христов допълни, че са нужни промени в нормативната рамка: “Това са проблеми както с инфраструктурата, така и с местната власт. Тоест трябва да започне завръщането на закона, на нормите на всички нива“.

“Евровизия” 2027

По отношение на бъдещото домакинство на страната ни за конкурса "Евровизия" през 2027 година, вицепремиерът каза, че предстои създаване на организационен комитет.

“Решение на Министерския съвет ще има в петък, с което ще бъде формиран комитетът по подготовката на „Евровизия“ 2027 в България“, каза Христов.

По думите му няколко български града са изразили интерес да бъдат домакини. Вицепремиерът уточни, че изборът ще се направи чрез конкурс. “Трябва да се проведе този конкурс, трябва да дадем шанс на българските градове да заявят своите достойнства. По график той трябва да приключи около август“.

На въпрос за бюджета за събитието Христов коментира, че организацията ще ни струва около 20-30 милиона, но все пак трябват по-точни отчети.

По отношение на финансирането Христов заяви, че средствата ще бъдат от различни източници, “това е сложен монтаж, яма само един източник на финансиране“.