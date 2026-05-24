Ситуацията с разпространението на вируса Ебола в Африка излиза извън контрол, съобщават световните медии.

Опасният патоген продължава да се разпространява в Конго, където бяха отменени самолетни полети, а медицинските консумативи са на изчерпване, пише Bloomberg.

Властите предупредиха за нарастващ риск от трансгранично разпространение, тъй като огнището на опасната зараза се е разпространило в три провинции и е претоварило капацитета на здравните власти за проследяване на контактните.

Към петък са регистрирани 867 предполагаеми случая и 204 вероятни смъртни случая. Въпреки това, само една пета от 1745 идентифицирани контакти са били проследени.

В неделя стана ясно, че 18 пациенти, заподозрени в заразяване с ебола, са избягали от болница, след като местни жители са я подпалили.

СЗО повиши риска от разпространение на вируса до "много висок", а някои африкански страни – Уганда, Руанда и Бурунди – вече започнаха да затягат граничния контрол.

Влошаващата се епидемиологична ситуация накара Министерството на транспорта да спре полетите до един от епицентровете на епидемията в провинция Итури, разположена близо до границата с Уганда. Тези мерки подчертават колко бързо се разпространява щамът "Бундибуджо" на Ебола в Източно Конго и в съседните страни.

Това оказва допълнителен натиск върху вече крехките здравни системи и принуждава властите да разчитат в голяма степен на основни мерки за обществено здраве, тъй като няма одобрена ваксина или лечение с антитела за този рядък вид вирус.

Водещият здравен експерт в Африка заяви, че борбата срещу огнището на Ебола се води без един от най-важните инструменти за реагиране на епидемията: ваксините.

„Все едно си войник“, каза Джийн Кейси. „Влизаш в битка без боеприпаси.“

Недостигът се простира отвъд ваксините и експерименталните лечения. Въпреки милионите долари, обещани от международни организации, здравните заведения на първа линия продължават да се борят без основни инструменти, от лични предпазни средства до лечебни заведения и лабораторни консумативи.

„Защо все още не ни достигат лични предпазни средства?“, пита водещият здравен експерт в Африка, чудейки се къде отиват обещаните средства.

Министрите на здравеопазването на Конго, Уганда и Южен Судан предупредиха, че порестите граници, минните и търговски коридори, хуманитарните кризи и разселването на населението увеличават риска от по-широко разпространение на инфекцията.