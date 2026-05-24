Километрични опашки и часове чакане блокираха движението през граничния пункт „Малко Търново“ в почивните дни. Най-тежка е ситуацията на влизане в България, където преминаването е силно затруднено, съобщи изданието „Флагман.бг“.

Чакащ на границата шофьор разказа, че колоната от автомобили се движи изключително бавно. По думите му опашката стига до втория завой преди пункта, а престоят надхвърля два часа. Той посъветва пътуващите да използват алтернативен маршрут през ГКПП „Лесово“.

Струпването на автомобили съвпада с предстоящия мюсюлмански празник Курбан байрам, чиито почивни дни в Турция започват на 26 май. Много изселници пътуват към България, съчетавайки празника с отпуск, което допълнително натоварва трафика наред с традиционните пътувания за пазар в Одрин.

Движението е засилено и през пунктовете „Лесово“ и „Капитан Андреево“. Там обаче обработката на документите протича по-бързо заради по-големия брой работещи трасета.

Натоварването по българо-турската граница е хроничен проблем, тъй като съоръженията поемат трафика на втората най-натоварена сухопътна граница в света. Около големите празници редовно се образуват километрични колони, а преминаването често отнема часове.