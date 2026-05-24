В рамките на 60 дни протокът Ормуз ще бъде отворен безплатно, а Иран ще разчисти мините, поставени в пролива, за да осигури безпрепятствено преминаване на кораби. САЩ пък ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще предоставят на Иран някои изключения от санкциите, за да му позволят да продава нефт свободно.

Това предвижда меморандумът за разбирателство, който Вашингтон и Техеран се очаква да подпишат до часове. Той ще бъде валиден за 60 дни и може да бъде удължен с взаимно съгласие, предава Axios.

Американски служител обясни, че колкото по-скоро иранците разминират пролива и възобновят корабоплаването, толкова по-скоро блокадата ще бъде премахната.

Според иранската Tasnim обаче текстът на споразумението не се отнася до връщането на Ормузкия проток към предвоенното състояние, а за възможността за връщане на "броя на преминаващите кораби до предвоенното ниво в рамките на 30 дни."

САЩ се ангажират временно да вдигнат санкциите върху търговията с ирански петрол, пише агенция Tasnim. Според иранската агенция Вашингтон ще спре съответните санкции за продължителността на преговорите, като ще размразяването на част от иранските активи е първата стъпка към сделка.

Навигацията в Ормузкия проток също ще зависи от изпълнението на американските задължения по меморандума, смятат иранците.

Американски източници казват, че ключовият принцип на споразумението, предложено от президента Доналд Тръмп, е "освобождаване от задължения".

Иран иска незабавно размразяване на средствата и премахване на санкциите, но според американската страна това ще се случи само след значителни отстъпки от страна на Техеран.

Америка поставя и като първа точка ограничаване на иранската ядрена програма. Проектът за меморандум за разбирателство включва и ангажимента на Иран никога да не разработва ядрени оръжия и преговори за спиране на програмата за обогатяване на уран и изоставяне на запасите от високообогатен уран.

Според два източника, иранците са дали устни обещания чрез посредници относно отстъпките, които са готови да направят по този въпрос.

Американските войски ще останат в региона за период от 60 дни и ще се изтеглят, само ако бъде постигнато окончателно споразумение.

Проектът на меморандума за разбирателство също така предвижда, че войната между Израел и Хизбула в Ливан трябва да приключи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изразил загриженост относно това по време на телефонен разговор с Тръмп в събота, съобщи израелски служител.

"Биби Нетаняху има свои вътрешни съображения, но Тръмп трябва да мисли за интересите на Съединените щати и световната икономика", каза американският източник.

Белият дом очаква последните разногласия да бъдат уредени в следващите часове и че споразумението ще бъде обявено днес.

В следващите няколко часа светът може да чуе "добри новини" относно преговорите между САЩ и Иран, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на пресконференция след среща с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар.

"Мисля, че има вероятност светът да получи добри новини през следващите няколко часа," каза Рубио.

Той уточни, че сключването на споразумението изисква "пълно съгласие" и по-нататъшно спазване на неговите условия от страна на Иран.

Той също така подчерта, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия и ще бъде задължен да отвори Ормузкия проток за световно корабоплаване без такса.