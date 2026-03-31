"Не наблюдаваме увеличение на цените на основните стоки, но това не ознчава, че няма при други", заяви пред БНТ Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Той напомни, че не са ценообразуващ орган и има различни причини за скок на дадена цена.

От седмица и половина две се наблюдава увеличение на цени в някои сектори. Например такива разлики се виждат в млечния сектор, обясни Колячев.

Той поиска водещите да изброят кои стоки са поскъпнали. Колячев повтори, че не е вярно, че са поскъпнали хранителните стоки и добави, че не може да коментира обаче така ли е при услугите.