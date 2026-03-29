„България има основания да очаква удължаване на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ у нас, чиито срок изтича на 29 април“, заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков на среща с германския посланик Н.Пр. Ирене Мария Планк.

Трайков подчерта, че навременното решение е от съществено значение за предвидимостта и стабилността на пазара, става ясно от съобщение на енергийното инистерство.

Той каза, че е активирана целенасочената подкрепа за уязвимите домакинства – модел, който обхваща лица с доход до два пъти линията на бедност и цели да постигне максимален социален ефект при оптимално използване на публичния ресурс. Посланик Планк оцени този подход като адекватен и балансиран, подчертавайки значението на насочените интервенции в условия на икономическа несигурност.

Като част от усилията за овладяване на инфлационния натиск, правителството обяви и допълнителен пакет от мерки, свързани с цените на електроенергията. Приоритетно ще бъдат подкрепени сектори с висока чувствителност към цените на енергията – транспорт и логистика, земеделие и хранителна индустрия, които имат пряко отражение върху крайните потребителски цени.

Съществен акцент в разговора беше поставен върху енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на системите в региона и Европа. Обсъдена беше ролята на Вертикалния газов коридор като стратегически инфраструктурен проект, който ще допринесе за диверсификацията на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона, включително за държави като Украйна и Молдова.

В контекста на стратегическото значение на комплекса “Марица-изток“ за енергийната сигурност на България, министър Трайков посочи трансформацията на германския въглищен район Лаузиц като пример за ефективен преход, основан на комбинация от социални, финансови и професионални мерки за подкрепа на засегнатите, което е и гаранция за гладкото и безпроблемно протичане на процеса.

Рекултивацията на лигнитните мини в Лаузиц е успешна благодарение на комбинация от законови задължения на операторите, държавно финансиране, мерки, одобрени от ЕС и обществен консенсус.

„Подобен интегриран подход може да бъде адаптиран и в България, така че енергийният преход да бъде едновременно икономически обоснован и социално поносим. Комплексът „Марица-изток“ остава стратегически актив за енергийната и националната сигурност на страната“, посочи министър Трайков.