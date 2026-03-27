91% от левовете вече са изтеглени от обращение, съобщи Българската народна банка (БНБ). По данни на институцията, цитирани от БГНЕС, извън касите остават 2.9 млрд. лева в банкноти и монети.





Целта от 90% върнати стари пари е постигната значително по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.

Към 27 март пуснатите в обращение евробанкноти и евромонети са на обща стойност над 7.8 млрд. евро. От БНБ уточниха, че тази сума гарантира нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

Европейската валута е единствено законно платежно средство в България от 1 февруари. Физическата обмяна на левовете продължава безплатно в търговските банки и пощите до края на юни. След тази дата старите пари ще се приемат само на касите на централната банка, без такси и без краен срок.