Националното съвещание на партия ГЕРБ преизбра отново за председател на партията Бойко Борисов. Той предложи Даниел Митов и Томислав Дончев за заместник-председатели, като двамата бяха избрани единодушно. Форумът е и официалният старт на предизборната кампания на партия ГЕРБ.

„Благодаря за подкрепата. Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени за заместник-председатели“, заяви Борисов.

Преди гласуването Йорданка Фандъкова номинира Бойко Борисов, като подчерта, че още от създаването си ГЕРБ следва ясна проевропейска линия.

„Преди 20 години учредихме ГЕРБ с ясни цели и приоритети да гарантираме европейското развитие на България със силното лидерство на Бойко Борисов. Със своя опит той привлича подкрепа за страната ни в тези сложни времена. За 20 години печелим общо 20 избора", каза тя.

Изпълнителната комисия е от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Председател на Контролната комисия стана Цвета Караянчева.

Деница Сачева подчерта, че партията е поемала отговорност в трудни моменти и е успяла да запази единството си. "Най-важното е, че поемахме отговорност, когато беше трудно, и запазихме единството на партията", добави тя.

Сачева акцентира и върху резултатите като основна причина за изборните успехи на ГЕРБ: "Смисълът на политиката е да предлага резултати".

Тя посочи, че ГЕРБ е реализирала редица социални и икономически мерки, включително промени в законодателството и реформи в пенсионната система и обясни, че въведените мултифондове ще позволят средства на българите да се инвестират и да се увеличат бъдещите пенсии.

Заяви, че целта на партията е устойчиво развитие на страната и избягване на политическа нестабилност. "Борим се за това България да бъде държава в устойчив растеж", отбеляза тя.

След месец предстоят избори, но те не бива да се превръщат в каубойски филм, в който всеки стреля срещу всеки, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров от трибуната на форума.

"През последните години участвахме в две правителства. Двете правителства бяха създадени с големи компромиси и отстъпки от страна на ГЕРБ. В първото ние отстъпихме почти цялата власт в ръцете на ПП. Този кабинет нямаше как да издържи дълго. Много от решенията бяха неудачни. Въпреки това успяхме да заложим в държавната програма средства за подпомагане на общините за тежки инфраструктурни проблеми. Кабинетът "Желязков" беше съставен с много компромиси. Мотивът му беше, че преди 20 г. ГЕРБ беше създадена като партия за европейско развитие и логичните последни стъпки бяха Шенген и еврозоната. Така че това беше нашият основен мотив. И си заслужаваше", заяви Тодоров.

"Това, което постигнахме за една година, може да не е достатъчно, но е зостатъчно, за да покаже посока. Затова - на предстоящите избори - Ред, Работа, Растеж", призова на свой ред Даниел Митов.