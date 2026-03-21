За съжаление остана обяснението, че високите сметки за електроенергия се дължат на по-високото потребление. Надявам се след тази среща всички институции, които присъстваха на нея, да изпълнят поетите си ангажименти към гражданите. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на NOVA”. Коментарът ѝ идва на фона на стотиците жалби за високи сметки за ток от началото на годината. Делчева организира среща с представители на енергийните дружества за обсъждане на напрежението сред потребителите.

По думите ѝ на първо място трябва „да се разкости всяка една сметка и жалба, която гражданите са подали”. Към момента при омбудсмана има около хиляда подадени сигнала.

Делчева заяви, че един от ангажиментите, който Министерството на енергетиката, регулаторите и енергийните дружества са поели, е обяснението към потребителите на причината за високите сметки за ток. Тя подчерта, че жалбите не престават. „Те са повече през тази година, отколкото през 2013 година, когато недоволството на гражданите към високите мерки се превърнаха в протести”, каза Делчева.

Според представената на срещата информация една от причините за по-високите сметки са големите температурни амплитуди, довели до увеличено потребление. Омбудсманът даде пример с конкретен случай за домакинство, което е отсъствало 10 дни през февруари, но въпреки това е получило по-висока сметка спрямо предходния месец. „Отговор няма. Това, което са проверили КЕВР е, че няма намеса в софтуера. Направили са проверки на 50 електромера. Твърдят, че само в два са намерили технически причини за по високи сметки”, разказа тя.

По данни на регулатора в 98% от случаите увеличените сметки са свързани с преминаване от отопление на топлофикация към използване на климатици, което води до по-висока консумация на електроенергия.

Делчева отбеляза, че институциите са поели ангажимент да работят по законодателни промени, които да подобрят начина, по който потребителите получават информация за своите сметки. „Всички имаха разбирането, че трябва да се внедрят т.нар. смарт уреди, с които хората могат да следят постоянно своето потребление, консумацията, която има. Това изисква инвестиции и време. Това ще бъде голямо улеснение за гражданите”, заяви тя.

Омбудсманът сподели, че към момента енергийните дружества уведомяват клиентите си, ако в рамките на шест месеца се отчете по-високо потребление спрямо предходната година. „В тези случаи няма подадени жалби, защото клиентите знаят, че има по-високо потребление”, каза Делчева.

Тя коментира още, че по-малко от 0,2% от всички подадени жалби – едва 38 случая, са установени като неоснователни.