Имаше енергия, която беше събудена, но има известно отдръпване на тази енергия. Това каза пред БНТ Боряна Димитрова от "Алфа рисърч" за старта на предизборната кампания. Все пак, според нея, тази гражданска енергия може да бъде събудена отново. Около 3 милиона избиратели вероятно ще отидат до урните. Това обаче не е достатъчно да се каже, че идва голяма електорална вълна, според нея.

По места на среща с избирателите ще видим партиите със структури, по мнението й, а по-малките формации ще са в социалните мрежи. Новите играчи ще търсят избиратели не само сред негласуващите, но и сред тези на другите партии, не изключва Боряна Димитрова. Българският избирател е доста прагматичен, допълни тя.

Само МВР не може да гарантира честността на вота, според нея. Тя обясни, че е важна работата на секционните изборни комисии. Димитрова припомни, че колкото по-голяма е избирателната активност, толкова по-малка е тежестта на купения вот. Не малък процент от избирателите решават за кого да гласуват в края на кампанията.

Светлин Тачев от "Мяра" прогнозира импулс заради новия политически субект. Той смята, че тази кампания ще е по-различна. Изправени сме пред социални сътресения, предупреди Тачев. В кампанията не изключва нотка на популизъм. Кампанията в социалните мрежи няма да е приятна, по думите му. Именно там той очаква кал и компромати.

Възможно е доверието на българските граждани да се завърне, смята Тачев като подчерта, че доверието в изборите в последните години е ерозирало. Нямаме стратегия, посочи той. Кампанията е важна, по думите му. Служебното правителство трябва да направи всичко възможно да успокои избирателите , че изборите ще бъдат честни, съветва Светлин Тачев.