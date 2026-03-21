САЩ отмениха санкциите върху закупуването на ирански петрол, който е блокиран на танкери, за срок до 30 дни. Това обяви финансовият министър на САЩ, цитиран от "Ройтерс".

Целта е да се облекчат цени на петрола, които се покачиха до над 100 долара за барел след започването на войната срещу Иран от страна на САЩ и Израел, а Техеран затвори Ормузкия проток.

140 милиона барела ирански петрол са блокирани в морето, като освобождаването им ще помогне за облекчаване на натиска върху енергийните доставки, по думите на Бесент.

Той обясни, че "по същество ще използваме иранските барели срещу Техеран, за да поддържаме цената ниска, докато продължаваме операция "Епична ярост".

Ходът отразява опасенията на Белия дом, че скокът на цените на петрола след близо три седмици американски и израелски удари срещу Иран ще навреди на американския бизнес и потребители преди междинните избори през ноември, когато колегите на президента Доналд Тръмп от Републиканската партия се надяват да запазят контрола си над Конгреса.

Според съобщението, публикувано от Министерството на финансите, иранският петрол може да бъде внасян в САЩ съгласно освобождаването от забрана, когато е необходимо за завършване на продажбата или доставката му. Куба, Северна Корея и Крим са сред регионите, изключени от лиценза, който ще остане в сила до 19 април.

Очаква се тази стъпка да е от полза за Азия, най-големия купувач на петрол от Близкия изток. Министърът на енергетиката Крис Райт заяви, че доставките могат да стигнат до Азия в рамките на три или четири дни и да се появят на пазара, след като бъдат рафинирани през следващия месец и половина.