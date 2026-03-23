В разговор с репортери преди отпътуването си за Мемфис, Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение с Техеран по 15 точки, включително отказът от ядрени оръжия. Президентът на САЩ също така уточни, че Съединените щати разговарят с "най-важния човек" в Иран, но че той не е върховният лидер, предава ANSA.

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново много скоро, "ако това проработи", каза държавният глава, визирайки евентуалното споразумение с Иран.

"Има реална възможност за постигане на споразумение, но не мога да гарантирам нищо", добави Тръмп, откривайки възможността Ормуз да бъде съвместно контролиран, "може би от мен и който и да е аятолахът".

Какво се случи до момента?

Съединените щати и Иран проведоха конструктивни разговори относно прекратяването на огъня в Близкия изток, написа по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп в TruthSocial. Американският държавен глава също така заяви, че е инструктирал Пентагона да отложи атаките срещу иранската енергийна инфраструктура с пет дни.

Иранската информационна агенция "Тасним" съобщи, позовавайки се на източник, че не е имало консултации между Техеран и Вашингтон. Същото потвърдиха с свои публикации в "Телеграм" президентът на Иран Масуд Пезешкиан и външното министерство в Техеран.

Преговорите между САЩ и Иран

През последните два дни Вашингтон и Техеран проведоха "много добри и продуктивни" разговори за прекратяване на военните действия в Близкия изток, обяви Тръмп.

Според него консултациите между страните "ще продължат през цялата седмица".

Инструкциите на Тръмп към Пентагона

Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона да отложи ударите по енергийната инфраструктура на Иран с пет дни.

Позицията на Иран

Техеран не е водил и не води преговори с Вашингтон за прекратяване на конфликта, съобщи иранската информационна агенция "Тасним", позовавайки се на източник.

Според информацията, американският президент е решил да не нанася удари по иранската инфраструктура, защото "военните заплахи на Иран са станали по-убедителни".

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде коренно различно след атаката на САЩ и Израел, въпреки твърденията на Тръмп, съобщи информационната агенция.

Според източника на "Тансним", "на фона на подобна психологическа война, Ормузкият проток няма да се върне в състоянието си отпреди войната, нито ще има спокойствие на енергийните пазари".

Иранското посолство в Афганистан добави, че Тръмп е отложил ударите по ирански енергийни съоръжения едва след заплахи за ответни мерки от страна на Ислямската република.

Реакцията на петролния пазар

Фючърсите на петрола Brent със сетълмент през май паднаха с повече от 14% на лондонската борса ICE, според пазарни данни, цитирани от ТАСС.

Към 11:08 GMT цените на Brent загубиха 14,43% до 96 долара за барел за първи път от 12 март 2026 г.

Цените на петрола се възстановиха по-късно до 101,1 долара за барел, което е спад от 9,89%.

В същото време фючърсите на WTI с доставка през май 2026 г. паднаха с 10,16% до 88,25 долара за барел.



