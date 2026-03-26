Благотворителен футболен турнир под надслов „Заедно за Руми“ ще се проведе на 2 април от 10:00 часа в Спортен център „Words“ в Парк „Езеро“ и ще обедини ученици от шест бургаски гимназии в подкрепа на 10-годишния Румен Шишков, който се нуждае от спешно лечение в чужбина.

Инициативата е дело на Училищния ученически съвет към Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ като част от Националната инициатива „Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии“ и е пример за активната роля на младите хора в обществения живот и тяхната ангажираност с каузи от обществена значимост.

В турнира ще вземат участие отбори от шест бургаски училища: ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, ПГМЕЕ, АЕГ „Гео Милев“, НЕГ „Гьоте“, ПГСАГ „Кольо Фичето“ и ПГ по транспорт.

Спортното събитие има благотворителен характер и е посветено на каузата за подпомагане на 10-годишния Румен Шишков, който се бори за своето здраве. Чрез турнира организаторите целят да привлекат обществено внимание и подкрепа за неговото лечение.

Организаторите отправят апел към гражданите да се включат и подкрепят инициативата, като заедно дадем шанс за по-добро бъдеще на едно дете.

Повече информация за събитието и как можете да помогнете ще откриете на: https://urli.info/1mpen и https://urli.info/1mpeB