Димитър Кенаров е носителят на Националната награда за поезия „Христо Фотев“ за 2026 година. Отличието му се присъжда за стихосбирката „Разораните градини на любовта“ (ИК „Жанет 45“).

Книгата е третата поетична творба на Кенаров и се появява след близо 15 години творческа пауза. Самият той я определя като силно лична, обединяваща теми за любовта, природата и съвременния политически контекст, а според журито именно преплитането на тези „езици“ изгражда ново хуманистично звучене. Освен с поезия, Димитър Кенаров е познат и с работата си в областта на документалната литература и разследващата журналистика.

В тазгодишното юбилейно издание на конкурса участваха 88 автори с общо 90 книги. Сред номинираните бяха Оля Стоянова с „Как ни спасяват природните закони“ (Жанет 45), Петър Чухов с „В края на леглото“ (Жанет 45), Бина Калс с „Литания“ (Изток-Запад) и Марио Савчев с „Вселената в очите ти“ (Знаци).

Националната награда „Христо Фотев“ се присъжда на всеки две години от Община Бургас съвместно с партньорски институции, като програмата на тазгодишното издание включваше още рецитаторски конкурс, изложба с рисунки и музикално-поетичен спектакъл с режисьор Румен Велев.