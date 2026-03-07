„Толкова високо е вдигната летвата от ГЕРБ, че не знам другите партии, като ги викате, какво ще говорят“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на посещение в Бургаска област и видя на място готовата сграда на Детска болница „Света Анастасия“. Кметът Димитър Николов, който е инициатор за нейното създаване, заяви, че здравното заведение е построено за по-малко от две години, разполага със 140 легла, 16 клиники и отделенияи ще приема деца от цяла Югоизточна България.

„Върнете си кадрите отпреди една година – тука беше един кал. Беше ужасно.“, каза Борисов и изрази надежда, че разрешителните за работа на болницата няма да бъдат спиране от служебното правителство. Кметът Николов добави, че ще подадат пълна папка документи и са в готовност да сключат договор със Здравната каса.

„Едно успешно правителство дава възможност да има успешни кметове. Ето сега кметът на Поморие ми се хвали, че се прави пътят за летището, за Сарафово. И се хвали с него. Просто нашите кметове са закърмени с това да правят, да показват и да дават на хората да го ползват. То не отива за тях.“, заяви Борисов на въпрос дали е е удачна практиката водачи на листи да бъдат кметове, избрани от ГЕРБ. За Бургас той заяви, че все още текат събрания за определяне на това кой ще застане начело на листата с кандидат-депутати.

На въпрос дали ГЕРБ може да си сътрудничи с „Прогресивна България“ на Румен Радев, Борисов зави, че първо трябва да се види какви листи има. „Разбрахме, че Радев е ракета-носител. Ние досега го знаехме само като пилот на самолет. Сега вече е космонавт. Да видим, каза той.

„А, политическа криза не я създаваме ние. Ние само предупреждаваме. И както всички кметове сега тука в Бургаско ви казват – като дойде ГЕРБ, почва веднага да се строи, като дойде Промяната, почват друго.“, каза лидерът на ГЕРБ.