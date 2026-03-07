лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес е нап осещение в Бургаска област. Той пристигна в първо в Царево, където го посрещна кметът Марин Киров. Той запозна Борисов с дейностите по модернизиране на пристанището и представи целите. „Обаче ни трябва следващо редовно правителство – стабилна власт“, каза Киров.

„Асен Василев иска 121, за да не му пречи никой. И ние искаме, така е най-хубаво.“, отвърна му Борисов. Маринов благодари за подкрепата от държава по време на бедствията и каза, че до лятото напълно ще са възстановени тротоари, мостове.

По-късно през деня се очаква Борисов да посети Бургас.