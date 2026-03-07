„Както добре знаете, основният приоритет е провеждането на законосъобразни и ако те бъдат такива, ще бъдат и честни избори за народни представители. Вчера беше проведено национално съвещание на ръководния състав на цялото министерство, ръководено лично от министъра, на което бяха поставени задачи. Колегите по места имат достатъчно опит, тъй като са проведени вече множество на брой избори. Знаят какво да правят, знаят как да го направят и имат достатъчна мотивация, за да може да бъде изпълнена тази задача – а именно, провеждане на законосъобразни избори.“, заяви в Бургас зам. минитърът на МВР старши комисар Калоян Калоянов в служебното правителство. Старши комисар Калоянов беие дълги години директор на ОДМВР-Бургас и днес пристигна, за да почете паметта на загиналите служители на Първо РУ Атанас Градев и Йордан Илиев.

На въпрос дали вече има сигнали за нарушения, старши комисар Калоянов отговори:

„По места служителите на Министерството на вътрешните работи вече създават организация и такива сигнали, независимо от техния характер (изразяващи се най-вече в нарушение на политическите права на гражданите съгласно Наказателния кодекс) , независимо от формата на контролирания вот (дали той е платен, или корпоративен), се регистрират и се работи по тях“.

На въпрос дали има сътресения в структурите на МВР след направените промени в дирекциите старши комисар Каоянов каза, че смяната на ръководителите на областни дирекции или на по-ниско ниво е с цел оптимизиране работата на министерството по места и най-вече с цел изпълнение на основния ни приоритет – а именно провеждането на законосъобразни избори.